USD 452.94
EUR 489.04
RUB 4.9
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Морозы остаются. Сколько их ещё терпеть казахстанцам, сообщили синоптики

Морозы остаются. Сколько их ещё терпеть казахстанцам, сообщили синоптики

Фотография для новости Морозы остаются. Сколько их ещё терпеть казахстанцам, сообщили синоптики

pixabay.com

Прогноз погоды на 22-24 февраля по Казахстану озвучили синоптики Казгидромета. 

Несмотря на то, что на календаре конец февраля – морозы никак не покинут территорию Казахстана. Обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана.

И только на южные, центральные и восточные регионы будет оказывать влияние Южный циклон, принося с собой осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и метели.

Однако, хоть циклон и Южный, но существенного тепла на нашу территорию он не принесет.

 

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Информация для учащихся Костанайской области
Следующая новость

Девочка упала в открытый люк в Костанае