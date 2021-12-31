Морозы отступят. Прогноз погоды на 1-3 января

Северо-западный циклон, из районов Белого моря, вызовет осадки (преимущественно снег) на западе, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории республики. Лишь в Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях сохранится погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра до 15-23 м/с. В западных и южных регионах ожидается гололед, в северных и центральных – метель. В целом по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха и ослабление морозов.

3 января в северной половине страны температура воздуха составит ночью 10…18, днем 3-8 мороза, в южной половине столбики термометров достигнут отметки ночью 0-5 тепла, местами 0….10 мороза, днем 3…13 тепла.

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