Морозы придут с вторжением северного антициклона

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета на выходные.

На большей части Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды.

«Пройдут дожди с грозами, ночью на севере, в центре, на востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами ожидаются сильные дожди с градом. По республике ожидаются усиление ветра, туман; в южных регионах — пыльные бури.

В конце периода вторжение Северного антициклона вызовет понижение температур на большей части Казахстана. На севере, северо-западе, в центре в ночные часы ожидаются заморозки до 1-7 градусов, на востоке понижение до 1-10 мороза.

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