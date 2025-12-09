Фейковые переводы: в Казахстане набирает обороты новая схема мошенничества
В Казахстане участились случаи мошенничества, связанных с так называемыми «ошибочными» денежными переводами. Злоумышленники используют как...
В Узункольском районе внесены изменения в учебный процесс в первую смену. Об этом сообщил районный отдел образования.
В связи с понижением температуры до –25° и усиленным ветром, занятия 1 смены для КПП и учащихся 1–4 классов следующих школ переведены на дистанционный формат обучения:
Остальные классы и образовательные учреждения работают в штатном режиме.
