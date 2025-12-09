В Узункольском районе внесены изменения в учебный процесс в первую смену. Об этом сообщил районный отдел образования.

В связи с понижением температуры до –25° и усиленным ветром, занятия 1 смены для КПП и учащихся 1–4 классов следующих школ переведены на дистанционный формат обучения:

Узункольская ОШ №1

ОШ им. К. Дөненбаевой

Троебратская ОШ

Остальные классы и образовательные учреждения работают в штатном режиме.

Фейковые переводы: в Казахстане набирает обороты новая схема мошенничества В Казахстане участились случаи мошенничества, связанных с так называемыми «ошибочными» денежными переводами. Злоумышленники используют как...

Имена и фамилии массово меняют казахстанцы Более 14 тысяч жителей Казахстана изменили фамилии, имена или отчества в третьем квартале 2025 года,...