Морозы пришли. Где сегодня перевели детей на дистанционное обучение?

— Сегодня, 07:07
Изображение для новости: Морозы пришли. Где сегодня перевели детей на дистанционное обучение?

pixabay.com

В Узункольском районе внесены изменения в учебный процесс в первую смену. Об этом сообщил районный отдел образования. 

В связи с понижением температуры до –25° и усиленным ветром, занятия 1 смены для КПП и учащихся 1–4 классов следующих школ переведены на дистанционный формат обучения:

  • Узункольская ОШ №1
  • ОШ им. К. Дөненбаевой
  • Троебратская ОШ

Остальные классы и образовательные учреждения работают в штатном режиме.



