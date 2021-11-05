Морозы. Прогноз погоды на 6-8 ноября 

Сухую и солнечную погоду в выходные дни на большей части Казахстана обеспечит отрог уходящего антициклона, при этом он сохранит тенденцию на постепенное повышение температуры.

Лишь 7-8 ноября на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина Северо-западного циклона, принося с собой осадки в виде дождя и снега.

На западе температура воздуха ночью 5 мороза-5 тепла, днем 5-15 тепла, на севере, северо-западе в центре, и на востоке республики температура воздуха ночью 3-11 мороза, 1-8 тепла, на юге страны ночью 1-10 мороза, днем 3-12 тепла, на юго-востоке ночью 5-15 мороза, днем 3 мороза-8 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.