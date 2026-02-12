12 февраля в нескольких регионах Костанайской области занятия для школьников второй смены переведены на дистанционную форму обучения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В Рудном по информации городского отдела образования, на дистанционное обучение переведены учащиеся 0–4 классов второй смены.

В Аулиекольском районе из-за температуры воздуха до −27 градусов и скорости ветра 4 м/с на дистанционный формат переведены воспитанники МАДС и учащиеся 1–9 классов второй смены.

В Узункольском районе при температуре от −25 до −29 градусов занятия второй смены также проходят дистанционно. Ограничения коснулись учащихся КПП и 1–6 классов Узункольской общеобразовательной школы №1 и школы имени К.Дөненбаевой, а также КПП и 1–9 классов Ершовской, Кировской и Троебратской школ.

В отделах образования призвали родителей следить за официальной информацией и учитывать погодные условия при организации учебного процесса.

