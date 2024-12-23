В Костанайской области будет погода без осадков. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18, днем 6-11 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 13-15, днем 6-8 мороза.

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