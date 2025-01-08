Прогноз погоды по Казахстану на 09-11 января представили синоптики Казгидромета.

Быстрая смена циклонов и антициклонов станет причиной контрастной погоды. На севере, востоке страны ожидается снег с низовой метелью, на западе осадки в виде дождя и снега, гололедные явления. В течении периода на территорию Казахстана сменяя друг друга будут поступать воздушные массы атлантического и арктического происхождения. В связи с чем ожидается колебание температуры воздуха в северной половине республики от 15-25 до 10-18 мороза, в южной от 10-15, в горных районах Алматинской области и области Жетісу 20-25 мороза до 5-13, в горных районах 16-21 мороза.

На западе республики резких колебаний в температурном фоне не ожидается.

По РК ожидается усиление ветра, туман.

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