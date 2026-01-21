В связи с понижением температуры воздуха и ожидаемыми сильными морозами сотрудники ДЧС напоминают жителям области о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

— «Просим следить за состоянием отопительных приборов, не перегревать печи и не перегружать электрические сети обогревателями», — подчеркнул Даурен Саринов.

Кроме того, при неблагоприятных погодных условиях спасатели рекомендуют по возможности воздерживаться от дальних поездок. Если же выезд необходим, специалисты советуют заранее подготовить автомобиль: проверить наличие горюче-смазочных материалов и взять с собой парафиновые свечи, которые в случае остановки машины помогут поддерживать тепло в салоне.

Также в ДЧС напоминают о важности своевременного технического обслуживания автомобилей и призывают следить за штормовыми предупреждениями, которые публикуются, в том числе, в мобильном приложении DARMEN .

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112. Спасатели также рекомендуют перед выходом из дома или поездкой убедиться, что мобильный телефон полностью заряжен.

