В последнюю декаду марта, временами снова прогнозируются осадки. А температура воздуха ночью будет понижаться до минус трех градусов. Но, днем будет довольно тепло, ожидается, что столбик термометра должен показывать не меньше плюс пяти-десяти градусов.

Апрель для жителей региона, согласно консультативному прогнозу, будет теплым. Средняя температура варьируется от плюс 6 до 10 градусов, что выше нормы.

«Количество осадков ожидается больше нормы на большей части, около нормы на юге области. Осадки: дождь, мокрый снег ожидаются в середине месяца, дождь, гроза прогнозируется в конце и часто в третьей декадах. А также мы ожидаем в первой декаде постепенное повышение температуры воздуха», — говорит инженер-синоптик РГП «Казгидромет» по Костанайской области Назгуль Казиева.

В середине апреля ожидается резкое понижение температуры ночью до минус 4, а днем до плюс 7-11 градусов. Третья декада, принесет долгожданное тепло. Так как столбик термометра днем будет показывать уже плюс 15-20, а на юге дойдет до плюс 25 градусов.

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