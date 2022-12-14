Морозы в минус 50 градусов. Костанайцы обеспокоены сообщением с предупреждением

На номер WhatsApp alau.kz 8-707-558-35-13 костанайцы прислали фотографии с сообщением о предупреждении. В сообщении говорится о наступлении 50-градусных морозов.

«Это правда? Неужели у нас будет так холодно?», — спрашивает читательница.

Сообщение прокомментировали factcheck.kz

«Это же сообщение массово распространяют в Акмолинской области в конце декабря. Согласно фотографии электронного документа снятой, по видимости, с экрана компьютера, 26-28 декабря на территории области столбики термометров опустятся до 44-50 градусов ниже нуля. Сообщение в WhatsApp В социальных сетях прогноз погоды на фотографии также относят к городу Семей. Публикация в Instagram По просьбам читателей редакция Factcheck.kz решила проверить, действительно ли электронный документ на фотографии прогнозирует морозы в регионах Казахстана.

Вердикт: Фейк

На самом деле, документ не имеет отношения ни к Акмолинской области, ни к г. Семей, да и вообще к Казахстану. Аббревиатура «МБУ ЕДДС ПГО» в сообщении расшифровывается как муниципальное бюджетное учреждение Единая дежурно-диспетчерская служба Полысаевского городского округа, который располагается в Кемеровской области. Так что если документ и подлинный, а в открытых источниках о нём никакой информации нет, то прогноз относится к одной из областей России.

Что можно сказать наверняка — снимок был сделан не в этом году. Сообщение распространялось в разных регионах России ещё в 2020, 2021 гг. (1, 2, 3). На днях рассылка разошлась и среди жителей Новосибирска.

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