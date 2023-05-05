Морозы вернутся. Прогноз погоды по Казахстану на три дня

Прогноз погоды по Казахстану на три дня озвучили синоптики Казгидромета.
На большей части Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, ночью на севере, в центре, на востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами ожидаются сильные дожди с градом.
По республике ожидаются усиление ветра, туман; в южных регионах — пыльные бури. В конце периода вторжение Северного антициклона вызовет понижение температур на большей части Казахстана.
На севере, северо-западе, в центре в ночные часы ожидаются заморозки до 1-7 градусов, на востоке понижение до 1-10 мороза.