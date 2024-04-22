Морозы вместо «апрельского лета». Прогноз от синоптиков

Прогноз погоды по Казахстану на 23-25 апреля.

На большую часть республики будет оказывать влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с чем ожидаются дожди с грозами. 25 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди.

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Лишь в начале недели под влиянием отрога антициклона, в северных и восточных областях страны все еще сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге, юго-востоке град, шквал.

На северо-западе, севере и востоке страны, с вторжением арктических воздушных масс, ожидается значительное понижение температуратуры воздуха ночью до 1-8 мороза, днем до 3-13 тепла, в центреночью до 0-5 мороза, днем до 5-15 тепла.

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