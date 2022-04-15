Морозы возвращаются. Прогноз погоды на 16-18 апреля

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В предстоящие трое суток, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории страны ожидаются дожди с грозами.
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Лишь на западную часть республики окажет влияние Северо-Западный антициклон, с которым будет погода без осадков. По республике будет наблюдаться усиление ветра.
Температура воздуха на западе страны ожидается повышение днем от 12-20, до 15-25 тепла, на северо-западе ночью понижение от 0-12 тепла до 0-5 мороза, на севере понижение температуры ночью от 5-12 тепла до 0-5 мороза, на юго-востоке — 5 тепла, в центре республики небольшое повышение до 2-7, на востоке страны ночью повышение от 2 мороза-3 тепла до 0-8 тепла, днем основной фон температуры — 15 тепла, на юге днем основной фон температуры 23-32 тепла, на юго-востоке небольшое повышение днем от 22-30, в горных районов 18 тепла до 25-32, в горных районах 20 тепла.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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