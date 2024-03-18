Морозы возвращаются. Прогноз погоды на 19-21 марта

В предстоящие трое суток на большую часть территории страны будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут осадки.

Сильные осадки, в виде дождя и снега прогнозируется 21 марта ночью на юге Карагандинской области, сильный дождь днем 20 марта на западе и юге Мангистауской области, 21 марта в Кызылординской, 20-21 марта в Туркестанской, днем 19, сутки 20-21 марта в Жамбылской областях, очень сильный дождь 21 марта в горных и предгорных районах Туркестанской области.

Погода без осадков установится 20-21 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях, 21 марта в Костанайской области. По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере и в центре низовая метель, на юге и юго-востоке Казахстана прогнозируется гроза.

На большей части страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха в северной половине ночью до 7-18 мороза, днем до 6 мороза-6 тепла, в южной половине республики ночью до 0-10 мороза, днем 3-18 тепла.

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