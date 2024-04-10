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Морозы возвращаются. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

Фотография для новости Морозы возвращаются. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

Фото pixabay.com

Прогноз погоды на ближайшие три дня представили синоптики Казгидромета.

Большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь.

11-12 апреля на востоке и юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, днем на западе, в южных регионах ожидаются грозы, в центре, на востоке и юго-востоке — порывистый ветер.

На большей части территории страны значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется. Лишь в северных, и восточных регионах страны 12-13 апреля в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до 1-13 мороза.

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