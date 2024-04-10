Морозы возвращаются. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

Прогноз погоды на ближайшие три дня представили синоптики Казгидромета.

Большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь.

11-12 апреля на востоке и юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, днем на западе, в южных регионах ожидаются грозы, в центре, на востоке и юго-востоке — порывистый ветер.

На большей части территории страны значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется. Лишь в северных, и восточных регионах страны 12-13 апреля в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до 1-13 мороза.

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