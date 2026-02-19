В Костанайской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Днём на западе и юге региона ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами возможны метель и гололёд.
На западе, севере и востоке области синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-восточный, восточный 9–14 м/с, на западе, юге и востоке области порывы могут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 20–25 градусов мороза, на северо-востоке области — до 28 градусов ниже нуля, на юге — около 15 градусов мороза. Днём ожидается 8–13 градусов мороза, на северо-востоке — до 16 градусов, на юге — около 3 градусов ниже нуля.
В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 23–25 градусов мороза, днём — 9–11 градусов ниже нуля.
