Морозы значительно усилятся. Прогноз на 8-10 марта

В предстоящие дни, на северную половину территории Казахстана, будет влиять очередной антициклон, который сохранит погоду преимущественно без осадков, с довольно низкими температурами воздуха.



В ночные часы столбики термометров в этих регионах опустятся до 15…25 градусов мороза.

А западным и южным областям страны повезет больше – выход южного циклона принесет повышение температуры воздуха в дневные часы до 10…20 градусов тепла.

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