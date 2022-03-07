Морозы значительно усилятся. Прогноз на 8-10 марта

Фото alau.kz
В предстоящие дни, на северную половину территории Казахстана, будет влиять очередной антициклон, который сохранит погоду преимущественно без осадков, с довольно низкими температурами воздуха.
В ночные часы столбики термометров в этих регионах опустятся до 15…25 градусов мороза.
А западным и южным областям страны повезет больше – выход южного циклона принесет повышение температуры воздуха в дневные часы до 10…20 градусов тепла.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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