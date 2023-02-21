Морскую свинку убили на уроке. Учитель уволилась

В социальных сетях появилось видео с убийством и препарированием морской свинки. Как указали пользователи сети, действие происходило на уроке биологии.

Школьники из Алматы зарезали живую морскую свинку на уроке биологии. Инцидент прокомментировали в Управлении образования, передает Tengrinews.kz.

Казахстанцы возмутились произошедшим и осудили преподавателя, который убил животное на глазах у детей.

В Управлении образования Алматы сообщили, что инцидент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10-м классе в частной школе города.

«По словам учителя, по просьбе учащихся она провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела «анатомия и физиология», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с педагогами школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов.

«Также даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работе с целью формирования бережного отношения к окружающей среде и профилактики жестокого обращения с животными. Учитель биологии уволилась по собственному желанию«, — заключили в Управлении образования Алматы.

Отметим, что жестокое обращение с животным наказывается штрафом в размере до 120 МРП (414 тысяч тенге в 2023 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток

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