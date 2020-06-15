Мошенница продавала несуществующие вещи в Рудном

Костанайскими полицейскими задержана подозреваемая в совершении 18 фактов интернет-мошенничеств, сообщает Polisia.kz. В результате кропотливой совместной работы оперативников и следователя Департамента полиции области, начатой с марта 2020 года, удалось установить 29-летнюю подозреваемую.

Действовала мошенница по простой схеме. В социальной сети “Одноклассники” жительница Рудного создала страницу по продаже несуществующей женской одежды и обуви. Доверчивые жительницы Костанайской области выбирая на сайте понравившиеся им вещи, по привлекательно низкой стоимости, перечисляли денежные средства на счет мошенницы. После чего она не отвечала на сообщения заказчиков, либо просто оттягивала доставку товара под различными предлогами.

Сумма перечисленных средств варьировалась от 6 до 20 тысяч тенге, в зависимости от того была это предоплата, либо полная оплата товара. В ходе расследования установлено, что никаких заказов женской одежды и обуви, она не делала. Следователем следственного управления ДП было сделано множество запросов в банки второго уровня и другие организации. В результате чего собранная доказательная база помогла оперативникам задержать подозреваемую, у которой изъят сотовый телефон и банковская карта. В настоящее время подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания города Рудного.

Полицейские обращаются к гражданам, которые могли пострадать от рук мошенницы о необходимости обратиться в полицию. По словам начальника управления криминальной полиции Мейрама Базарбаева на территорий области наблюдается рост регистрации интернет мошенничеств на 93,4%, так по итогам 5 месяцев 2020 года зарегистрирован 381 факт интернет-мошенничеств, против 197 в прошлом году.

– Рост регистрации связан с развитием технологий и появлением новых схем обманов. В связи с чем, просим граждан не поддаваться на уловки мошенников и быть бдительнее, – говорит Мейрам Базарбаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.