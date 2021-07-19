Мошеннические схемы при продаже паспортов вакцинации раскрыли в МВД

В МВД рассказали, как мошенники обманывают казахстанцев, которые пытаются купить поддельные паспорта вакцинации и ПЦР-тесты, передает Tengrinews.kz.

По данным МВД, полицейские обнаружили 46 объявлений на рекламных сайтах и в соцсетях, где предлагают купить поддельные паспорта вакцинации, а также бланки ПЦР-анализов с положительными или отрицательными результатами.

«На этих ресурсах также распространяются объявления о продаже медицинских справок и сертификатов вакцинации на территории России, Украины, Индии и США. Кроме того, в выявленных объявлениях специалисты центра по борьбе с киберпреступлениями МВД прослеживают в основном схемы мошенничества, направленные на получение предоплаты. Подтверждение о якобы прохождении первого этапа вакцинации мошенники присылают с посторонних почтовых ящиков, не относящихся к официальным ресурсам госорганов, после чего требуют предоплату за второй этап и исчезают«, — рассказала на брифинге представитель пресс-службы МВД Шугыла Турлыбек.

По ее словам, мошенники используют карты зарубежных банков, виртуальные телефонные номера, которые постоянно меняют.

«Характерно, что обманутые люди не обращаются в правоохранительные органы, так как сами пытались нарушить закон, приобретая поддельные документы. МВД обращается к гражданам: не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких», — призвала Турлыбек.

Выявленные зарубежные ресурсы направлены в уполномоченный орган для блокирования доступа казахстанским пользователям.