Суд №2 города Костаная вынес приговор региональному директору местного филиала производственного кооператива «F». Мужчина признан виновным в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, в отношении нескольких лиц и в особо крупном размере.

Следствием установлено, что с декабря 2023 по октябрь 2024 года подсудимый, злоупотребляя доверием подчинённых, требовал у сотрудников компании передавать ему бонусные выплаты, якобы по распоряжению руководства. Эти средства выплачивались работникам за успешную работу с клиентами.

Таким образом, обвиняемый обманным путём присвоил более 70 миллионов тенге.

В судебных прениях государственный обвинитель потребовал назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в банках и финансовых организациях в течение 10 лет .

Сам подсудимый свою вину не признал, однако суд признал его виновным и, учитывая наличие малолетних детей, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие посты сроком на 7 лет. Отбывать срок он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Золотая осень не сдает позиций: что обещают синоптики Прогноз погоды в Казахстане на 18–20 октября представили синоптики Казгидромета. На большей части территории Казахстана...

Нарушения при госзакупках на строительство водопровода выявила прокуратура Костанайского района Прокуратура Костанайского района выявила нарушения законодательства в сфере государственных закупок при реализации проекта по строительству...