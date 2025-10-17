USD 537.84 EUR 626.85 RUB 6.79

В Костанае директор требовал у сотрудников их премии — приговор

— Сегодня, 15:06
суд

Суд №2 города Костаная вынес приговор региональному директору местного филиала производственного кооператива «F». Мужчина признан виновным в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, в отношении нескольких лиц и в особо крупном размере.

Следствием установлено, что с декабря 2023 по октябрь 2024 года подсудимый, злоупотребляя доверием подчинённых, требовал у сотрудников компании передавать ему бонусные выплаты, якобы по распоряжению руководства. Эти средства выплачивались работникам за успешную работу с клиентами.

Таким образом, обвиняемый обманным путём присвоил более 70 миллионов тенге.

В судебных прениях государственный обвинитель потребовал назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в банках и финансовых организациях в течение 10 лет .

Сам подсудимый свою вину не признал, однако суд признал его виновным и, учитывая наличие малолетних детей, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие посты сроком на 7 лет. Отбывать срок он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.

Приговор пока не вступил в законную силу.



