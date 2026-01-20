USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Мошенничество стало угрозой национальной безопасности Казахстана — Токаев

— Сегодня, 13:56
Изображение для новости: Мошенничество стало угрозой национальной безопасности Казахстана — Токаев

Фото Акорды

В Казахстане мошенничество приобретает всё более серьёзные масштабы и уже рассматривается как реальная угроза национальной безопасности. Об этом 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая заявли Глава государства в ходе обсуждения вопросов правопорядка и социальной стабильности.

Проблемы в социальной сфере

Отмечается, что в отдельных отраслях фиксируются значительные нарушения. В частности, сообщается о хищениях крупных сумм средств в Фонд медицинского страхования.
При этом работники службы скорой помощи и фельдшеры, введённые в заблуждение мошенниками, выходят на акции протеста и выдвигают социальные требования.

Граждане становятся жертвами аферистов

Жертвами мошеннических схем становятся и обычные граждане. Люди теряют честно заработанные сбережения, а в отдельных случаях обманом вовлекаются в незаконные финансовые операции.

Рост иммиграционного мошенничества

Отдельное внимание уделено проблеме иммиграционного мошенничества, которая в последние годы обострилась в мире, в том числе в странах Европы и США.
Этот вопрос становится всё более актуальным и для Казахстана, который привлекает иностранных граждан возможностями трудоустройства и проживания.

Незаконная легализация иностранцев

Сообщается, что правоохранительные органы раскрыли преступные схемы, связанные с незаконной выдачей документов иностранным гражданам. Такие действия были направлены на легализацию их постоянного проживания на территории Казахстана.

Необходимость усиления борьбы с преступностью

Подчёркивается, что борьбу с мошенническими преступлениями — как в социальной, так и в экономической сферах — необходимо существенно усилить.
Также отмечается важность решительного привлечения к ответственности всех нарушителей закона и порядка — от мелких правонарушителей до представителей организованной преступности и провокаторов, стремящихся дестабилизировать общество.

Цифровизация и защита данных

Отдельно акцентировано внимание на том, что цифровизация становится повсеместной и фактически тотальной. В этой связи подчёркивается необходимость усиления законодательной защиты персональных данных, а также повышения уровня финансовой и цифровой грамотности населения.



Теги:


