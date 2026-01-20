В Казахстане мошенничество приобретает всё более серьёзные масштабы и уже рассматривается как реальная угроза национальной безопасности. Об этом 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая заявли Глава государства в ходе обсуждения вопросов правопорядка и социальной стабильности.
Проблемы в социальной сфере
Отмечается, что в отдельных отраслях фиксируются значительные нарушения. В частности, сообщается о хищениях крупных сумм средств в Фонд медицинского страхования.
При этом работники службы скорой помощи и фельдшеры, введённые в заблуждение мошенниками, выходят на акции протеста и выдвигают социальные требования.
Граждане становятся жертвами аферистов
Жертвами мошеннических схем становятся и обычные граждане. Люди теряют честно заработанные сбережения, а в отдельных случаях обманом вовлекаются в незаконные финансовые операции.
Рост иммиграционного мошенничества
Отдельное внимание уделено проблеме иммиграционного мошенничества, которая в последние годы обострилась в мире, в том числе в странах Европы и США.
Этот вопрос становится всё более актуальным и для Казахстана, который привлекает иностранных граждан возможностями трудоустройства и проживания.
Незаконная легализация иностранцев
Сообщается, что правоохранительные органы раскрыли преступные схемы, связанные с незаконной выдачей документов иностранным гражданам. Такие действия были направлены на легализацию их постоянного проживания на территории Казахстана.
Необходимость усиления борьбы с преступностью
Подчёркивается, что борьбу с мошенническими преступлениями — как в социальной, так и в экономической сферах — необходимо существенно усилить.
Также отмечается важность решительного привлечения к ответственности всех нарушителей закона и порядка — от мелких правонарушителей до представителей организованной преступности и провокаторов, стремящихся дестабилизировать общество.
Цифровизация и защита данных
Отдельно акцентировано внимание на том, что цифровизация становится повсеместной и фактически тотальной. В этой связи подчёркивается необходимость усиления законодательной защиты персональных данных, а также повышения уровня финансовой и цифровой грамотности населения.
