Мошенник обманул жительниц Костанайской области почти на четыре миллиона

Полицейскими Костанайского района совместно с управлением криминальной полиции ДП области в ходе операции «Контрафакт» задержан житель города Тобыл.

Четыре жительницы региона стали жертвами со стороны 29-летнего мужчины. Обманным путем он присвоил деньги почти 3 млн. 700 тысяч тенге.

Мошенник действовал по следующей схеме. Он знакомился с девушками через социальную сеть. Молодой человек представлялся разными именами и в ходе диалога входил к ним в доверие. Рассказывая о своей личной жизни, он говорил, что занимается куплей-продажей недвижимого имущества.

В ходе общения парень начинал предлагать квартиры для покупки в областном центре стоимостью ниже рыночной. По мессенджеру «Ватсап» он отправлял знакомым фотографии предполагаемой квартиры. Доверчивые потерпевшие соглашались приобрести дешевое жилье. После чего злоумышленник просил внести первоначальный взнос на разные абонентские номера, которые он заранее приобретал.

Далее он договаривался о последующей встрече, при этом указывал о необходимости иметь при себе документы и сумму для предоплаты. После чего мужчина скрывался и отключал телефон.

Одна жительница Тобыла отдала мошеннику полтора миллиона, другая один миллион.

В области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт», которое направлено направленное на повышение эффективности мер по борьбе с правонарушениями с использованием информационных технологий и продлится до 27 апреля.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.