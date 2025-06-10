В Казахстане задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве, который закупал SIM-карты и отправлял их за границу. Об этом сегодня, 10 июня 2025 года, рассказали в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного релиза, астанчанин обратился в полицию и рассказал, что его обманули, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Злоумышленники, злоупотребляя доверием, похитили у него 6,5 млн тенге.

«В ходе спецоперации по борьбе с интернет-мошенничеством сотрудники Управления по противодействию киберпреступности задержали жителя Петропавловска 1996 г. р. Задержание прошло при поддержке прокуратуры Астаны. Мужчина подозревается в пособничестве мошенникам», — рассказали в пресс-службе МВД РК.

По версии ведомства, подозреваемый закупал и регистрировал SIM-карты на казахстанцев.

«Затем он переправлял их в соседнее государство. Эти SIM-карты использовались для звонков нашим гражданам с целью мошенничества. Звонки шли от имени правоохранительных органов, коммунальных служб и банков. Было обнаружено более 20 случаев передачи свыше 2000 SIM-карт, зарегистрированных на казахстанцев. За каждую поставку он получал криптовалюту на личный криптокошелек», — сообщает пресс-служба МВД РК.

Подчеркивается, что канал поставок SIM-карт за границу перекрыт.

«Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Выяснилось, что он причастен к другим подобным случаям», — сообщает пресс-служба МВД РК

Правоохранители рекомендуют казахстанцам в случае поступления звонков от имени правоохранительных органов, службы безопасности банков или коммунальных служб, когда при этом выманивают пароли от SMS-кодов, необходимо прервать разговор и ни в коем случае не сообщать пароли и персональные данные.

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