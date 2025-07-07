Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления, вводящего новые меры контроля в сфере банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в проекте нормативного правового акта, размещенного для общественного обсуждения на сайте открытых НПА.

Согласно документу, кредитным организациям планируется запретить перечисление беззалоговых потребительских займов, оформленных через интернет на сумму свыше 150 МРП (более 690 тысяч тенге), в течение 24 часов после подписания договора. Перевод средств станет возможен только после получения подтвержденного согласия заемщика, в том числе через портал eGov.

Также проект предусматривает механизм «охлаждения» при онлайн-кредитовании. Если в течение одного календарного дня заемщик получает несколько микрозаймов, сумма которых в совокупности превышает 150 МРП, банки обязаны приостановить дальнейшую выдачу.

Для граждан, впервые оформляющих кредиты в значительных размерах, предлагается ввести обязательное личное присутствие в отделении банка или микрофинансовой организации. Аналогичные меры предлагаются для лиц младше 21 года и старше 55 лет – они смогут подписывать договоры о потребительских займах только после отдельного письменного согласия.

Кроме того, проектом устанавливаются требования к кандидатам на должность банковского или микрофинансового омбудсмана. Они должны будут подтвердить знание казахского языка на уровне не ниже B2 по системе КАЗТЕСТ.

Как отмечают в агентстве, проект направлен на снижение кредитного мошенничества, усиление ответственности финансовых организаций и защиту уязвимых категорий населения. В пояснительной записке подчеркивается, что принятие новых норм не повлечет негативных социально-экономических последствий.

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