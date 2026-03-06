В преддверии Международного женского дня сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана предупреждают граждан о возможной активизации интернет-мошенников. По словам специалистов, предпраздничный ажиотаж при покупке цветов и подарков, а также рост онлайн-платежей создают благоприятные условия для преступников.

В праздничный период злоумышленники могут звонить или писать гражданам под различными предлогами, пытаясь получить конфиденциальные данные.

«Наиболее распространённые схемы — это сообщение о якобы оформленной доставке цветов или подарка с просьбой продиктовать SMS-код “для подтверждения заказа”; злоумышленники информируют о мнимом выигрыше, бонусе или акции и требуют назвать код подтверждения, поступивший на телефон. Нередко они представляются сотрудниками банков, служб безопасности либо курьерских компаний», — сообщил представитель Генеральной прокуратуры Казахстана Саян Абденов.

В прокуратуре напоминают, что одноразовый SMS-код является конфиденциальным средством подтверждения финансовых операций. Передача такого кода третьим лицам может привести к списанию денежных средств, оформлению кредита или получению доступа к банковскому приложению. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают SMS-коды, пароли или реквизиты банковских карт по телефону.

«Обращаем внимание, что в отдельных случаях при официальной доставке товаров или банковских продуктов действительно используется код подтверждения. Однако он применяется исключительно при ранее оформленном вами заказе, когда вы ожидаете доставку, и используется для подтверждения получения товара. Если же звонок или сообщение о доставке являются неожиданными, а вас просят продиктовать код, необходимо немедленно прекратить разговор», — отметил Саян Абденов.

Кроме того, перед праздником мошенники активно создают фейковые страницы в социальных сетях, в том числе в Instagram и TikTok. На таких страницах предлагаются цветы и другие товары по значительно заниженным ценам, крупным скидкам и акциям, при этом продавцы требуют предоплату. После получения денег такие аккаунты прекращают работу, а связаться с продавцом становится невозможно.

«Рекомендуется заказывать цветы и подарки только у проверенных продавцов, внимательно проверять реквизиты получателя платежа, не переходить по сомнительным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним лицам SMS-коды и банковские данные. При возникновении подозрений следует самостоятельно связаться с банком по официальному номеру и при необходимости незамедлительно обратиться в правоохранительные органы», — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Сотрудники ведомства отмечают, что соблюдение простых правил цифровой безопасности поможет защитить личные данные и сохранить денежные средства.