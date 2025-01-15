Внимание, мошенники активизировались! Сообщение распространила пресс-служба ДП Костанайской области.

Костанайцам могут позвонить, представившись оператором сотовой связи, и сообщить, что SIM-карта скоро будет заблокирована. Чтобы продлить действие, они попросят продиктовать вам смс-код, который якобы придет на телефон.

«Не верьте этому! Это мошенничество! Таким образом, они могут получить доступ к вашему устройству и мобильному банкингу. Никогда не сообщайте никому коды, полученные в смс, и не выполняйте никаких действий, которые вам предложат незнакомые абоненты! Будьте осторожны и защищайте свои данные!», — отметили в областном полицейском ведомстве.

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