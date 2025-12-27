Департамент полиции области Абай распространил экстренное предупреждение для граждан Казахстана. Правоохранительные органы сообщили о появлении нового вида мошенничества и настоятельно рекомендовали ни при каких обстоятельствах не передавать наличные денежные средства посторонним лицам, передает Zakon.kz.
Как пояснили в пресс-службе областного ДП, злоумышленники связываются с гражданами по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а не только банковских учреждений. Основной целью мошенников становятся наличные деньги. В ходе разговора они сообщают о якобы похищенных персональных данных, оформлении кредита на имя гражданина и применяют психологическое давление, заявляя о возможном розыске.
Для завоевания доверия злоумышленники используют следующие методы:
- настойчиво рекомендуют не обращаться в банк;
- требуют срочно «застраховать» имеющиеся наличные;
- утверждают, что сотрудник банка или иной уполномоченный представитель приедет и временно заберет деньги.
При этом граждан уверяют, что средства будут «декларированы» и размещены на «безопасном счете». В результате люди полностью лишаются своих сбережений.
На следующем этапе мошенники выходят на связь с другими гражданами, уже пострадавшими от подобных схем. Они предлагают помощь в возврате похищенных средств, заявляя, что якобы установили личность мошенника. В ряде случаев злоумышленники приходят по месту жительства и предлагают перевести деньги на «безопасный счет» под предлогом их страхования.
В итоге один человек теряет денежные средства, а другой, не осознавая своего участия в преступной схеме, может выступить в роли так называемого «дроппера» и быть привлечен к уголовной ответственности.
В связи с этим сотрудники полиции напоминают:
- правоохранительные органы никогда не требуют передачи наличных денежных средств;
- сотрудники полиции не изымают деньги для «страхования» или «декларирования»;
- категорически запрещено передавать деньги и персональные данные посторонним лицам;
- при поступлении подозрительных звонков необходимо незамедлительно обращаться по номеру 102 либо в ближайшее подразделение полиции.
