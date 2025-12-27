Департамент полиции области Абай распространил экстренное предупреждение для граждан Казахстана. Правоохранительные органы сообщили о появлении нового вида мошенничества и настоятельно рекомендовали ни при каких обстоятельствах не передавать наличные денежные средства посторонним лицам, передает Zakon.kz.

Как пояснили в пресс-службе областного ДП, злоумышленники связываются с гражданами по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а не только банковских учреждений. Основной целью мошенников становятся наличные деньги. В ходе разговора они сообщают о якобы похищенных персональных данных, оформлении кредита на имя гражданина и применяют психологическое давление, заявляя о возможном розыске.

Для завоевания доверия злоумышленники используют следующие методы:

настойчиво рекомендуют не обращаться в банк;

требуют срочно «застраховать» имеющиеся наличные;

утверждают, что сотрудник банка или иной уполномоченный представитель приедет и временно заберет деньги.

При этом граждан уверяют, что средства будут «декларированы» и размещены на «безопасном счете». В результате люди полностью лишаются своих сбережений.

На следующем этапе мошенники выходят на связь с другими гражданами, уже пострадавшими от подобных схем. Они предлагают помощь в возврате похищенных средств, заявляя, что якобы установили личность мошенника. В ряде случаев злоумышленники приходят по месту жительства и предлагают перевести деньги на «безопасный счет» под предлогом их страхования.

В итоге один человек теряет денежные средства, а другой, не осознавая своего участия в преступной схеме, может выступить в роли так называемого «дроппера» и быть привлечен к уголовной ответственности.

В связи с этим сотрудники полиции напоминают:

правоохранительные органы никогда не требуют передачи наличных денежных средств;

сотрудники полиции не изымают деньги для «страхования» или «декларирования»;

категорически запрещено передавать деньги и персональные данные посторонним лицам;

при поступлении подозрительных звонков необходимо незамедлительно обращаться по номеру 102 либо в ближайшее подразделение полиции.

Десятки миллиардов заплатили казахстанцы за проезд по платным трассам За 11 месяцев 2025 года водители перечислили за проезд по платным автодорогам Казахстана 79 млрд...

Ухудшение погоды прогнозируют синоптики: прогноз на три дня В ближайшие дни в Казахстане прогнозируется ухудшение погодных условий из-за прохождения атмосферных фронтов. По данным...