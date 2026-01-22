Сотрудники Министерство внутренних дел Республики Казахстан предупреждают о новом способе мошенничества, который в последнее время получил широкое распространение.
По данным полиции, злоумышленники привлекают потенциальных покупателей подозрительно низкими ценами и намеренно создают ощущение срочности. Под предлогом ограниченного предложения они убеждают перевести предоплату за товар, который в действительности не существует. После получения денег связь с мошенниками обрывается, а оплаченный товар так и не поступает.
В этой связи в МВД призывают граждан проявлять максимальную бдительность при совершении покупок, использовать только безопасные способы оплаты, не передавать посторонним лицам данные банковских карт, а также коды подтверждения из SMS-сообщений.
Если вы стали жертвой мошенников или столкнулись с подобной схемой, в полиции рекомендуют незамедлительно сообщить о случившемся по номеру 102.
