Сотрудники Министерство внутренних дел Республики Казахстан предупреждают о новом способе мошенничества, который в последнее время получил широкое распространение.

По данным полиции, злоумышленники привлекают потенциальных покупателей подозрительно низкими ценами и намеренно создают ощущение срочности. Под предлогом ограниченного предложения они убеждают перевести предоплату за товар, который в действительности не существует. После получения денег связь с мошенниками обрывается, а оплаченный товар так и не поступает.

В этой связи в МВД призывают граждан проявлять максимальную бдительность при совершении покупок, использовать только безопасные способы оплаты, не передавать посторонним лицам данные банковских карт, а также коды подтверждения из SMS-сообщений.

Если вы стали жертвой мошенников или столкнулись с подобной схемой, в полиции рекомендуют незамедлительно сообщить о случившемся по номеру 102.

Будет ли индексация стипендий: в Миннауки дали чёткий ответ Председатель Комитета высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова на брифинге в Служба центральных коммуникаций 22...

Костанайскую область накрыли экстремальные холода На западе и юге региона ожидается небольшой снег. На востоке и юге области прогнозируется туман....

Уйти от долгов через банкротство в Казахстане станет труднее В Казахстане в последнее время всё чаще фиксируются случаи преднамеренного банкротства, когда компании, не справляясь...