Полицейские предупреждают казахстанцев о рисках мошенничества с использованием искусственного интеллекта, передаёт BaigeNews.kz.

С развитием технологий искусственного интеллекта мошенники приобрели новые возможности для обмана граждан. Они могут подделывать голоса, создавать фальшивые видео, имитировать знакомых людей и даже взламывать личные аккаунты с помощью нейросетей.

«Если раньше преступники звонили от имени банков и полиции, то теперь они могут клонировать голос вашего близкого человека и просить срочно перевести деньги. Кроме того, злоумышленники создают поддельные видео с помощью ИИ, якобы с вашим участием, и шантажируют ими жертв. Эти технологии делают обман более правдоподобным, поэтому важно быть особенно бдительными», – отметил начальник управление по противодействию киберпреступности ДП Жамбылской области Валихан Агыбаев.

Полиция призывает не переводить деньги по аудио и видеосообщениям, даже если они поступили от знакомых. Всегда проверять срочные просьбы через другие каналы связи. Не открывать подозрительные ссылки и файлы, чтобы избежать фальшивых сайтов. Рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию для защиты ваших аккаунтов.

Трассу открывают в Костанайской области Открытие движения для всех видов транспортных средств на автодороге «Аулиеколь-Жалдама». Об этом сообщает АО НК...

Официально. "Сергек" уходит из Костаная Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области удовлетворил иск управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата...

12 млн проездов. Опубликован рейтинг популярных платных дорог в РК С начала 2025 года автомобилисты в Казахстане уже совершили более 12 миллионов проездов по платным...