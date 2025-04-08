Полицейские предупреждают казахстанцев о рисках мошенничества с использованием искусственного интеллекта, передаёт BaigeNews.kz.
С развитием технологий искусственного интеллекта мошенники приобрели новые возможности для обмана граждан. Они могут подделывать голоса, создавать фальшивые видео, имитировать знакомых людей и даже взламывать личные аккаунты с помощью нейросетей.
«Если раньше преступники звонили от имени банков и полиции, то теперь они могут клонировать голос вашего близкого человека и просить срочно перевести деньги. Кроме того, злоумышленники создают поддельные видео с помощью ИИ, якобы с вашим участием, и шантажируют ими жертв. Эти технологии делают обман более правдоподобным, поэтому важно быть особенно бдительными», – отметил начальник управление по противодействию киберпреступности ДП Жамбылской области Валихан Агыбаев.
Полиция призывает не переводить деньги по аудио и видеосообщениям, даже если они поступили от знакомых. Всегда проверять срочные просьбы через другие каналы связи. Не открывать подозрительные ссылки и файлы, чтобы избежать фальшивых сайтов. Рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию для защиты ваших аккаунтов.
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