Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества.
По данным зарубежных источников мошенники запустили новую волну атак, рассылая письма и SMS от имени служб доставки, управляющих компаний и банков. Под предлогом «ошибки в авторизации», «замены домофона» или «проверки счётчиков» злоумышленники вынуждают людей перезванивать им самим.
В итоге, ничего не подозревающие граждане создают условия кибермошенникам для использования инструментов социальной инженерии.
Рекомендуем:
— проявлять бдительность, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям и звонкам;
— перезванивать только на официальные номера, указанные на сайтах организаций;
— использовать двухфакторную аутентификацию;
— не раскрывайте данные банковских карт, одноразовые коды из SMS и любую другую конфиденциальную информацию третьим лицам.
Оставайтесь бдительными, соблюдайте кибербезопасность.
«Запуск с 1 января, система не готова: предприниматели предупреждают о рисках для рынка»
Отказ в продаже валюты: экономист развеял страхи о дефиците долларов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.