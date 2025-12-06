USD 504.49 EUR 587.73 RUB 6.57

Мошенники меняют тактику: Жертвы сами выходят на контакт

— Сегодня, 14:20
Изображение для новости: Мошенники меняют тактику: Жертвы сами выходят на контакт

Фото взято с сайта bizmedia.kz/baigenews.kz

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества.

По данным зарубежных источников мошенники запустили новую волну атак, рассылая письма и SMS от имени служб доставки, управляющих компаний и банков. Под предлогом «ошибки в авторизации», «замены домофона» или «проверки счётчиков» злоумышленники вынуждают людей перезванивать им самим.

В итоге, ничего не подозревающие граждане создают условия кибермошенникам для использования инструментов социальной инженерии.

Рекомендуем:
— проявлять бдительность, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям и звонкам;
— перезванивать только на официальные номера, указанные на сайтах организаций;
— использовать двухфакторную аутентификацию;
— не раскрывайте данные банковских карт, одноразовые коды из SMS и любую другую конфиденциальную информацию третьим лицам.

Оставайтесь бдительными, соблюдайте кибербезопасность.



