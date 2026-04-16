Мошенники нацелились на iPhone: приходят опасные письма

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры сообщил о новой схеме интернет-мошенничества, нацеленной на пользователей облачных сервисов.

Как работает схема

По данным специалистов, злоумышленники массово рассылают владельцам смартфонов, в том числе iPhone, поддельные письма, SMS и уведомления о якобы переполненном облачном хранилище iCloud.

В сообщениях говорится о возможной блокировке аккаунта и удалении фотографий, видео и документов.

Фальшивые уведомления выглядят как настоящие

Мошенники копируют дизайн и стиль официальных уведомлений популярных сервисов. Это создаёт иллюзию подлинности и подталкивает пользователя к быстрым действиям.

Чаще всего в таких сообщениях предлагают перейти по ссылке, чтобы увеличить объём хранилища, обновить платёжные данные или восстановить доступ к аккаунту.

Что происходит после перехода по ссылке

При переходе пользователь попадает на фишинговый сайт, визуально повторяющий оригинальный сервис. Введённые логины, пароли и банковские данные автоматически становятся доступны злоумышленникам.

Аналогичные схемы могут использоваться и от имени других сервисов, таких как Google Drive , Яндекс Диск или облако Mail.ru.

Как защитить себя

Специалисты рекомендуют соблюдать базовые меры цифровой безопасности:

— не переходить по ссылкам из SMS, писем и мессенджеров с «срочными» уведомлениями;

— проверять состояние облачного хранилища только через официальные приложения и сайты;

— не вводить логины, пароли и банковские данные на сторонних страницах;

— включить двухфакторную аутентификацию;

— использовать сложные и уникальные пароли для разных сервисов.

Что делать при подозрении на взлом

Если есть риск компрометации аккаунта, необходимо немедленно сменить пароль и завершить все активные сессии.

Специалисты напоминают: любые сообщения о блокировке аккаунта или удалении данных следует проверять исключительно через официальные сервисы.

Сохраняйте бдительность — это главный способ защитить свои данные и средства.

