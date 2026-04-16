Мошенники нацелились на iPhone: приходят опасные письма

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры сообщил о новой схеме интернет-мошенничества, нацеленной на пользователей облачных сервисов.
Как работает схема
По данным специалистов, злоумышленники массово рассылают владельцам смартфонов, в том числе iPhone, поддельные письма, SMS и уведомления о якобы переполненном облачном хранилище iCloud.
В сообщениях говорится о возможной блокировке аккаунта и удалении фотографий, видео и документов.
Фальшивые уведомления выглядят как настоящие
Мошенники копируют дизайн и стиль официальных уведомлений популярных сервисов. Это создаёт иллюзию подлинности и подталкивает пользователя к быстрым действиям.
Чаще всего в таких сообщениях предлагают перейти по ссылке, чтобы увеличить объём хранилища, обновить платёжные данные или восстановить доступ к аккаунту.
Что происходит после перехода по ссылке
При переходе пользователь попадает на фишинговый сайт, визуально повторяющий оригинальный сервис. Введённые логины, пароли и банковские данные автоматически становятся доступны злоумышленникам.
Аналогичные схемы могут использоваться и от имени других сервисов, таких как Google Drive , Яндекс Диск или облако Mail.ru.
Как защитить себя
Специалисты рекомендуют соблюдать базовые меры цифровой безопасности:
— не переходить по ссылкам из SMS, писем и мессенджеров с «срочными» уведомлениями;
— проверять состояние облачного хранилища только через официальные приложения и сайты;
— не вводить логины, пароли и банковские данные на сторонних страницах;
— включить двухфакторную аутентификацию;
— использовать сложные и уникальные пароли для разных сервисов.
Что делать при подозрении на взлом
Если есть риск компрометации аккаунта, необходимо немедленно сменить пароль и завершить все активные сессии.
Специалисты напоминают: любые сообщения о блокировке аккаунта или удалении данных следует проверять исключительно через официальные сервисы.
Сохраняйте бдительность — это главный способ защитить свои данные и средства.
