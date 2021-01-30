Мошенники начали рассылать вкладчикам ЕНПФ письма об одобрении заявок на снятие пенсионных накоплений

ЕНПФ предупредил о фишинговых рассылках писем об одобрении заявки на использование пенсионных накоплений, сообщается на сайте фонда.

Вкладчики ЕНПФ стали сообщать о том, что подвергаются фишинговым* атакам со стороны мошенников, в письмах которых рассылается одобрение о целевом использовании пенсионных накоплений с прикреплёнными ссылками на сайты с подозрительной активностью.

Единый накопительный пенсионный фонд официально заявляет о том, что не совершает рассылки следующего содержания – «О передаче части пенсионных накоплений на специальный счет АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (нынешний АО «Отбасы банк»)».

ЕНПФ также не осуществляет никакие иные рассылки сообщений касательно перевода единовременных пенсионных выплат вкладчикам (получателям) и не запрашивает никакие персональные данные вкладчика.

ЕНПФ предупреждает и не рекомендует переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте ЕНПФ и интернет-ресурсах банков, являющихся уполномоченными операторами.

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