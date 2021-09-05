Мошенники обходят квартиры

24.kz
О новом мошенничестве с переписью населения заявили казахстанцы. Об этом рассказали в Бюро национальной статистики, передает Tengrinews.kz.
В социальных сетях и мессенджерах рассылают информацию о том, что появился новый вид мошенничества.
«Приходят молодые люди в белых рубашках, с папками и удостоверением и сообщают о том, что они с акимата и ведут перепись населения», — говорится в сообщении.
В связи с этим Бюро национальной статистики в целях информирования общественности и населения официально сообщает, что данные люди никакого отношения к проведению переписи населения не имеют.
Кроме того, в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года, то есть в первые 45 дней переписи населения, казахстанцы смогут в онлайн-режиме на специализированном сайте sanaq.gov.kz ответить на все вопросы, которые будут задаваться в рамках переписи, добавили в ведомстве.
«Традиционный сплошной подомовой опрос интервьюерами будет осуществляться в период с 1 по 30 октября.
У интервьюера имеется соответствующее удостоверение, заверенное печатью, а также шарф и портфель синего цвета с символикой переписи — 2021. В удостоверении будет указан регистрационный номер, с помощью которого можно вычислить интервьюера путем введения номера на специальной дорожке поиска на сайте sanaq.gov.kz«, — сообщили в Бюро.
Также респондент может проверить личность интервьюера, позвонив на короткий номер 1446.
Общенациональная перепись населения позволит узнать не только реальную ситуацию по населению Казахстана, но и спрогнозировать ситуацию по аспектам демографической, социальной и политической жизни. Впервые процесс сбора данных о населении будет проводиться с помощью интернет-опроса и традиционного сплошного обхода. Последний способ будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки.
Подомовой обход будет проходить с 1 по 30 октября этого года. В дополнение с целью проверки охвата и достоверности данных будет проведен контрольный обход 10 процентов респондентов.
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