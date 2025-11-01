Генеральная прокуратура РК предупреждает казахстанцев о новом виде мошенничества, связанном с трудоустройством, передает informburo.kz

«По данным зарубежных источников, интернет-мошенники публикуют объявления о трудоустройстве на популярных платформах и в социальных сетях, предлагая высокие доходы при минимальных требованиях. После отклика соискателям направляют ссылки на поддельные сайты, анкеты для сбора персональных данных или предлагают установить «мобильное приложение для работы», содержащее вредоносное программное обеспечение, открывая доступ злоумышленникам к банковским данным, мессенджерам и контроль над устройством», – говорится в сообщении.

Опасны также ложные предложения о работе за границей, преимущественно в странах Юго-Восточной Азии. Под видом трудоустройства в сфере IT, модельного, отельного бизнеса или в call-центры людей вербуют для вывоза за границу, где они могут оказаться в трудовом и сексуальном рабстве, подвергаться эксплуатации и насилию. В отдельных случаях пострадавших используют в схемах принудительного обмана других граждан или трансплантации органов.

Чтобы не стать жертвой преступников, рекомендуется:

проверять легальность работодателя и адрес сайта перед отправкой документов или скачиванием приложений;

не переводить деньги за оформление на работу, обучение или визу;

устанавливать приложения только из официальных магазинов Google Play, AppStore;

не предоставлять копии и данные документов, удостоверяющие личность, банковские карты до заключения официального договора;

убедиться в легальности посредника или агентства, оказывающего услуги по подбору персонала – запросить регистрационные данные агентства, договор с иностранным работодателем;

при малейших сомнениях сообщать в полицию.

Проверьте, не стал ли ваш родственник или друг жертвой торговцев людьми:

при обычном звонке предложите перейти на видеосвязь; если человек отказывается, прерывает связь, говорит, что «не может» — это тревожный сигнал, нужно обратиться в полицию;

при видеозвонке задайте следующие вопросы: «Покажи, где ты живёшь — хочу посмотреть, как у тебя там уютно. А кто рядом с тобой? Можно их увидеть? Ты сейчас где, это квартира, общежитие, дом?Что у вас сегодня на завтрак/обед/ужин? А где ты заряжаешь телефон;?У тебя есть розетка рядом? Ты можешь выйти на улицу, какой вид из окна? Ты сегодня отдыхал(а)? Когда у тебя выходной? Ты зарплату уже получил(а)? Где хранишь документы?».

Обратите внимание на фон и окружение, где находится человек (комната, склад, общежитие), наличие посторонних людей рядом, контролирующих разговор, звучание подсказок, тон голоса, выражение лица (выглядит ли человек испуганным, избегает ли смотреть в камеру).

Если человек отказывается показывать окружение, боится говорить, говорит коротко или монотонно, взгляд напряжённый – возможно, его контролируют, сообщите об этом в полицию.

