Мошенники обманывают казахстанцев по-новому

В Департаменте полиции Северо-Казахстанской области 3 сентября 2024 года рассказали о новом мошенническом трюке, сообщает Zakon.kz.

В начале августа в Управление полиции Петропавловска обратились 22-летние парень и девушка с заявлением об интернет-мошенничестве. Они получили SMS-сообщения о просроченном платеже в ломбард, хотя никаких займов не брали.

«Около месяца назад в парке с ними разговорился незнакомый молодой человек. Он предложил проверить их телефоны по некоей базе данных, с помощью которой якобы можно установить, является ли гаджет оригинальным, не числится ли похищенным. Потерпевшие опрометчиво позволили сфотографировать свои телефоны и удостоверения личности, а также записать IMEI-коды. Все зафиксировав, незнакомец сказал, что телефоны «не подходят к базе». Позднее потерпевшие узнали, что их устройства стали залогом в ломбарде, который предоставляет займы в онлайн-режиме. Ущерб составил 35 тыс. тенге в каждом случае», — сообщил пресс-служба ДП СКО.

Позднее сотрудники Управления криминальной полиции ДП СКО и группы Cyberpol УП Петропавловска установили подозреваемого. Им оказался 18-летний горожанин. Его задержали по ул. Жумабаева.

«По данным эпизодам ведется досудебное расследование, проверяется возможная причастность подозреваемого к другим преступлениям. Убедительно просим никому не доверять свои конфиденциальные данные, это основа «интернет-гигиены» и цифровой безопасности», — говорит начальник УП Петропавловска Марат Жумалиев.

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