Мошенники оформили онлайн кредит на жительницу Костаная

Жительница Костаная Балсулу Алекенова утверждает, что стала жертвой мошенников. Она рассказала alau.kz, ей придется выплачивать кредит, который она не брала.

По словам жительницы Костаная, недавно из «Казпочты» ей пришло заказное письмо от нотариуса из города Нур-Султан. Как выяснилось позже, в письме оказалась исполнительная надпись, то есть распоряжение нотариуса на обязательство должника о принудительном взыскании денег в пользу кредитора.

«В письме было сказано, что я оформила кредит в Нур-Султане у ТОО «Микрофинансовая организация» на сумму 30 тысяч тенге сроком на 20 дней, но никаких кредитов я не оформляла, тем более в столице. В интернете я нашла телефон этой организации, позвонила по номеру, но трубку никто не поднял. Тогда я связалась с нотариусом, номер которого был указан в письме, и он предоставил мне номер заявителя. Я связалась с ними по телефону, в ответ сказали, что 5 июля мной был оформлен кредит. Я сказала, что никакой кредит я не оформляла. Потом оператор просто положила трубку. Теперь за невыплату там еще и растет пеня, итого 45 232 тенге. Вроде небольшие деньги, но я их не получала, за что я должна их отдавать. Можно ведь проверить выписку из банка и в этом убедится»,- рассказала Балсулу Алекенова.

Балсулу написала заявление в полицию и будет отправлять ответное письмо нотариусу со своим возражением.

«Обратилась в полицию, но сотрудники сказали, что раскрыть преступление будет просто нереально. В период пандемии наблюдается рост преступлений связанных с интернетом и очень много людей приходят с подобными заявлениями. Теперь придется отправлять возражение на исполнительную надпись нотариуса и нанимать адвоката. Но это все опять же стоит денег. Скорее всего, дешевле будет оплатить этот кредит. Сейчас все онлайн и нашими данными может воспользоваться кто угодно, удостоверения наши уже в сети»,- сказала Балсулу Алекенова.

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