Мошенники от имени «Казпочты» предлагают казахстанцам оплатить несуществующие посылки

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«Казпочта» предупредила казахстанцев о мошенниках, которые действуют от их имени.
В компании сообщили, что люди получают сообщения, в которых говорится, что посылка не может быть доставлена из-за отсутствия адреса. В тексте просят ввести адрес и заново запросить доставку, перейдя по ссылке.
«Если вам предлагают перейти на сомнительные сайты, схожие с сайтом «Казпочты» (для оплаты товара или доставки) – вас пытаются обмануть. Если вы действительно ожидаете посылку, то проверить её статус можно на сайте или в мобильном приложении post.kz. Крайне важно никогда и никому не сообщать номер вашей банковской карты и CVV-код», – говорится в сообщении «Казпочты».
В компании отметили, что отправляют уведомления только с официального короткого номера 1499.