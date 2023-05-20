Мошенники от имени «Казпочты» предлагают казахстанцам оплатить несуществующие посылки

«Казпочта» предупредила казахстанцев о мошенниках, которые действуют от их имени.

В компании сообщили, что люди получают сообщения, в которых говорится, что посылка не может быть доставлена из-за отсутствия адреса. В тексте просят ввести адрес и заново запросить доставку, перейдя по ссылке.

«Если вам предлагают перейти на сомнительные сайты, схожие с сайтом «Казпочты» (для оплаты товара или доставки) – вас пытаются обмануть. Если вы действительно ожидаете посылку, то проверить её статус можно на сайте или в мобильном приложении post.kz. Крайне важно никогда и никому не сообщать номер вашей банковской карты и CVV-код», – говорится в сообщении «Казпочты».

В компании отметили, что отправляют уведомления только с официального короткого номера 1499.

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