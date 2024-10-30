С начала года в Костанайской области зарегистрировано 977 преступлений. Полицейские опять говорят о росте мошеннических фактов.
Появилась и ещё одна схема обмана. Мошенники отправляют на WhatsApp сообщение с файлом для одноразового открытия
«Данный файл, который якобы фотография, не является фотографией. Такого формата фото нет. В нем содержится вредоносное программное обеспечение. Вы скачиваете его на телефон и злоумышленники могут похитить личные данные с телефона, либо осуществить переводы», — говорит начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.
В Костанайской области именно таких фактов пока не было. Полицейские призывают жителей региона быть начеку