С начала года в Костанайской области зарегистрировано 977 преступлений. Полицейские опять говорят о росте мошеннических фактов.

Появилась и ещё одна схема обмана. Мошенники отправляют на WhatsApp сообщение с файлом для одноразового открытия

«Данный файл, который якобы фотография, не является фотографией. Такого формата фото нет. В нем содержится вредоносное программное обеспечение. Вы скачиваете его на телефон и злоумышленники могут похитить личные данные с телефона, либо осуществить переводы», — говорит начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

В Костанайской области именно таких фактов пока не было. Полицейские призывают жителей региона быть начеку

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