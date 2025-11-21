Жителям региона массово приходят письма и звонки с «предупреждением о необходимости незамедлительной уплаты налога» или «исправления отчётности по форме 270». Мошенники представляются сотрудниками органов госдоходов, предлагают «доставку письма от КГД курьером», а затем выманивают одноразовые коды и доступ к личным сервисам.

Как действует схема

На e-mail отправляют письмо с темой вроде «Срочная уплата налога» и ссылкой на «счёт».

По телефону «инспектор» заявляет об отсутствии отчётности и требует «верификацию данных».

Ещё один вариант — звонок «курьера»: обещают привезти «письмо из налоговой за счёт КГД» и просят подтвердить данные.

На телефон жертвы приходит SMS с номера 1414 с подписью «Enbek.kz» и шестизначным кодом. «Оператор» просит продиктовать код «для завершения процедуры» — после чего злоумышленники получают доступ к аккаунтам и финансам.

Позиция КГД

Комитет государственных доходов не запрашивает по телефону и в мессенджерах одноразовые коды, логины и пароли, не присылает платёжные ссылки и не предлагает «курьерскую доставку писем». Любые уведомления и начисления доступны только через официальные государственные сервисы и личные кабинеты.

Как защититься

Не переходите по ссылкам и не открывайте вложения из подозрительных писем и сообщений.

Никому не сообщайте одноразовые SMS-коды, логины и пароли.

Проверяйте информацию о налогах и отчётности только в официальных сервисах.

При сомнениях перезванивайте по номерам, указанным на официальных сайтах госорганов, а не в письме/сообщении.

Если вы уже сообщили код или перешли по ссылке

Срочно смените пароли в гос-сервисах и на электронной почте, включите двухфакторную аутентификацию.

Уведомьте банк и заблокируйте подозрительные операции.

Обратитесь в полицию по номеру 102.

КГД призывает жителей области сохранять бдительность и получать сведения о налогах исключительно через официальные источники.

