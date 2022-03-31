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Мошенники под видом сотрудника костанайской академии МВД продают несуществующий товар

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Злоумышленники обманным путем завладели служебным удостоверением полицейского, представившись коллегами из города Тараз. Ничего не подозревавший Ерболат Кайнар предоставил «коллегам» запрашиваемую информацию, пытаясь помочь разобраться в ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Костанайской академии МВД РК. 

Уже через несколько часов на платформе ОЛХ было размещено объявление о продаже элитной мебели по низким ценам, с данными костанайского полицейского. Мошенники обещали бесплатную доставку в любой город Казахстана. Доверчивые граждане, переводили лжепродавцам предоплату либо полную сумму за мебель от 30 тысяч до 1 миллиона тенге. Тем, кто сомневался в переводе денег, мошенники отправляли удостоверение полицейского, тем самым подтверждая серьезность сделки.

«Мне стали звонить люди из разных городов и требовать свой товар. Все как один утверждали, что от моего имени продают мебель! После выяснения обстоятельств дела стало понятно, что это мошенники. Я незамедлительно обратился в Южный отдел полиции УП Костаная, где было возбуждено уголовное дело. Сегодня я максимально распространяю информацию в пабликах и социальных сетях о том, что фото моих документов используют мошенники и обманывают людей. Не попадайтесь на их уловки», — — рассказывает Е.Кайнар.

Служебное удостоверение сотрудника полиции изъято и не действительно. Удостоверение личности заменено.

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