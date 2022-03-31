Мошенники под видом сотрудника костанайской академии МВД продают несуществующий товар

Злоумышленники обманным путем завладели служебным удостоверением полицейского, представившись коллегами из города Тараз. Ничего не подозревавший Ерболат Кайнар предоставил «коллегам» запрашиваемую информацию, пытаясь помочь разобраться в ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Костанайской академии МВД РК.
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Уже через несколько часов на платформе ОЛХ было размещено объявление о продаже элитной мебели по низким ценам, с данными костанайского полицейского. Мошенники обещали бесплатную доставку в любой город Казахстана. Доверчивые граждане, переводили лжепродавцам предоплату либо полную сумму за мебель от 30 тысяч до 1 миллиона тенге. Тем, кто сомневался в переводе денег, мошенники отправляли удостоверение полицейского, тем самым подтверждая серьезность сделки.
«Мне стали звонить люди из разных городов и требовать свой товар. Все как один утверждали, что от моего имени продают мебель! После выяснения обстоятельств дела стало понятно, что это мошенники. Я незамедлительно обратился в Южный отдел полиции УП Костаная, где было возбуждено уголовное дело. Сегодня я максимально распространяю информацию в пабликах и социальных сетях о том, что фото моих документов используют мошенники и обманывают людей. Не попадайтесь на их уловки», — — рассказывает Е.Кайнар.
Служебное удостоверение сотрудника полиции изъято и не действительно. Удостоверение личности заменено.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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