Мошенники предлагают казахстанцам получить «компенсацию» по депозитам

В Казахстане действительно принимают заявки на выплату компенсаций по тенговым депозитам от государства. Но мошенники придумали свои способы нагреть руки на этом благом деле, сообщает КФГД.

В отличие от реальной процедуры подачи заявления на компенсацию от государства по депозитам в тенге, аферисты предлагают для получения денег «зарегистрироваться» на сайтах, похожих на порталы официальных органов, передает informburo.kz

«На самом деле никакая регистрация для получения компенсации не нужна. Вкладчики казахстанских банков до 1 января 2023 года должны подать заявление в свой банк о согласии на получение компенсации в 10% по вкладам в тенге. Сделать это можно непосредственно в самом банке или онлайн, в официальном мобильном приложении вашего банка, которым вы привыкли пользоваться для платежей и переводов. Рекомендуем по вопросам, связанным с выплатой компенсации, обращаться непосредственно в банк, где имеется депозит. Хотелось бы обратиться к гражданам с призывом обязательно проверять каналы информации и доверять только официальным источникам», – рассказали в КФГД.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов выяснил, что мошенники заманивают потенциальных жертв через рекламу в социальных сетях, сообщая, что якобы осталась только одна неделя для «регистрации» на получение компенсации по депозитам.

Казахстанцам советуют игнорировать сомнительную рекламу в интернете о выплате компенсаций и не раскрывать персональные данные неизвестным.

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