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Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp

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Мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp и рассылают пользователям «письма счастья» с информацией, что для них мессенджер станет платным, если они не выполнят условия аферистов, выяснил корреспондент РИА Новости, передает Tengrinews.kz.

С 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес.

У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу удален не будет, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.

После этого пользователи мессенджера, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения о том, что с 15 мая WhatsApp станет платным. А чтобы этого не произошло, нужно переслать данную информацию 10 контактам. Причем стоимость одного СМС – 0,01 евро.
«Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным… В противном случае WhatsApp активирует счет», — говорится в сообщении.

Это называется «письма счастья» — своеобразная ловушка для мозга, заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Цель злоумышленников — массово распространить ту или иную информацию среди большого числа людей. Это могут быть различные петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы, пояснил он. Также раньше «письма счастья» запускали, чтобы создать нагрузку на Сеть или сайт, добавил эксперт.

«Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах «сарафанного радио» и «вирусного маркетинга». Не более. Серьезно относиться к таким сообщениям и, тем более, реагировать на них не стоит», — заявил Бедеров.

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