Мошенники продолжают вводить граждан в заблуждение, представляясь курьерами, врачами и сотрудниками различных служб, сообщает Polisia.kz.

В последнее время участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются представителями различных организаций, чтобы завладеть данными и денежными средствами граждан. Мошенники используют несколько схем, создавая у потенциальных жертв иллюзию доверия и необходимости срочных действий.

«Одна из наиболее распространенных схем включает звонки от якобы курьеров почтовой службы, врачей, занимающихся постановкой в очередь на флюорографию, или сотрудников энергетических компаний. Мошенники могут также представляться любыми другими официальными лицами или работниками организаций, чтобы вызвать у человека чувство срочности и заставить его действовать. На втором этапе злоумышленники просят продиктовать код из SMS, поступивший с номера 1414, якобы для подтверждения предоставления услуги. На самом деле этот код является подтверждением финансовых операций, которые открывают доступ к банковским счетам жертвы, – проинформировал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Павлодарской области Ризабек Жанат.

Следующим шагом жертва получает звонок от “сотрудников службы безопасности банка”, которые сообщают, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит. Чтобы защитить свои средства, мошенники предлагают человеку “безопасный” способ — оформить кредит самостоятельно и перевести деньги на якобы безопасный счет. В результате жертва оказывается втянута в процесс оформления кредита и перевода средств на неизвестные счета злоумышленников.

Полиция предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность: не передавать личные данные, не сообщать коды из SMS, не вступать в разговоры с сомнительными лицами и при любом подозрении немедленно обращаться в свой банк и правоохранительные органы. Будьте осторожны и помните, что настоящие сотрудники банков и официальных служб никогда не будут запрашивать у вас коды доступа или требовать срочных переводов денег.

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