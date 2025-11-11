В Костанае общий ущерб от мошенничеств составил 1 млрд 800 млн тенге. Об этом сообщили на встрече с участием полиции и акимата города.

Начальник УП Костаная Булат Иманов привёл типичную «инвестиционную» схему: жертве обещают быстрый заработок, просят внести сначала небольшую сумму, а затем — всё больше. Последний случай произошел вчера.

«Положил 100 долларов — на счету “появилось” 5000. Попросили положить миллион — “на счету” уже 4000 долларов. Хочу вывести — это же всё электронно, просто цифры рисуют. Чтобы вытащить 4 млн, он 5 млн положил. В итоге ущерб — 6 млн тенге», — рассказал Иманов.

Аким Костаная Марат Жундубаев подчеркнул необходимость «иммунитета» к подобным схемам и поддержал ужесточение проверок со стороны банков:

«Понятно, что 100% мы всех не убедим, но должны принимать правильные решения и помогать. Банки уже запрашивают дополнительную информацию при оформлении кредитов — это правильно. Готовы рассмотреть любые предложения, которые дадут положительный эффект».

Как не попасться

Не переходите по ссылкам из неизвестных сообщений и «выгодных» рассылок.

Проверяйте сайты «инвестплощадок» и номера отправителей; не переводите деньги по чужим реквизитам.

Помните: требование «внести ещё, чтобы вывести» — верный признак обмана.

При малейших сомнениях обращайтесь в 102 либо в свой банк и не совершайте операций до проверки.

300 млн тенге и новый старт: Костанай перезапускает генплан Власти Костаная расторгли договор с подрядчиком, который должен был разрабатывать новый генеральный план города. По...

Какую погоду ждать костанайцам 12 ноября В ближайшие сутки в регионе ожидается сложная погода. Ночью пройдут осадки - дождь, снег, местами...

В Костанайской области двоих мужчин обвиняют в нападении на участкового 31 октября прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по делу о применении насилия в отношении...