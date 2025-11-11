В Костанае общий ущерб от мошенничеств составил 1 млрд 800 млн тенге. Об этом сообщили на встрече с участием полиции и акимата города.
Начальник УП Костаная Булат Иманов привёл типичную «инвестиционную» схему: жертве обещают быстрый заработок, просят внести сначала небольшую сумму, а затем — всё больше. Последний случай произошел вчера.
«Положил 100 долларов — на счету “появилось” 5000. Попросили положить миллион — “на счету” уже 4000 долларов. Хочу вывести — это же всё электронно, просто цифры рисуют. Чтобы вытащить 4 млн, он 5 млн положил. В итоге ущерб — 6 млн тенге», — рассказал Иманов.
Аким Костаная Марат Жундубаев подчеркнул необходимость «иммунитета» к подобным схемам и поддержал ужесточение проверок со стороны банков:
«Понятно, что 100% мы всех не убедим, но должны принимать правильные решения и помогать. Банки уже запрашивают дополнительную информацию при оформлении кредитов — это правильно. Готовы рассмотреть любые предложения, которые дадут положительный эффект».
Как не попасться
- Не переходите по ссылкам из неизвестных сообщений и «выгодных» рассылок.
- Проверяйте сайты «инвестплощадок» и номера отправителей; не переводите деньги по чужим реквизитам.
- Помните: требование «внести ещё, чтобы вывести» — верный признак обмана.
- При малейших сомнениях обращайтесь в 102 либо в свой банк и не совершайте операций до проверки.
Какую погоду ждать костанайцам 12 ноября
В Костанайской области двоих мужчин обвиняют в нападении на участкового
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.