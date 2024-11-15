Мошенники теряют позиции: в Костанайской области снизилось число интернет-афер

В Костанайской области за первые три месяца 2026 года зарегистрировано 286 случаев интернет-мошенничества — это примерно на 50 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным полиции, задержаны 49 человек.

Операция «анти-фрауд»

С 1 февраля по конец апреля в регионе проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «анти-фрауд», направленное на борьбу с киберпреступностью. Уже есть конкретные результаты.

Так, в Рудном задержан мужчина, который в съёмной квартире оборудовал сим-бокс для совершения телефонных мошенничеств.

Также правоохранители выявили и задержали пять так называемых «активаторов» — людей, которые оформляли и активировали SIM-карты для дальнейшей передачи мошенникам. В ходе обысков у них изъяли 10 мобильных телефонов, два планшета и более 900 SIM-карт.

С помощью этих номеров злоумышленники звонили через мессенджеры, в том числе WhatsApp, представлялись сотрудниками различных служб и выманивали у граждан коды из SMS, получая доступ к их деньгам.

Как предотвращают мошенничество

В борьбе с аферистами помогают и сотрудники банков. С начала года удалось предотвратить четыре попытки хищения средств на сумму около 17 млн тенге. Менеджеры вовремя заподозрили подозрительные переводы на счета третьих лиц и вызвали полицию.

Кроме того, совместно с операторами связи выявляются подозрительные звонки с международных номеров. В результате таких действий удалось предотвратить ещё четыре случая мошенничества на сумму почти 12 млн тенге.

Как действуют злоумышленники

По словам заместителя начальника управления по противодействию киберпреступности ДП области Олжас Магыпаров, чаще всего мошенники действуют по телефону.

Они представляются сотрудниками полиции, коммунальных служб, курьерами или медицинскими работниками. Основная цель — получить доступ к персональным данным и банковским счетам либо убедить человека самостоятельно перевести деньги на «безопасный» счёт.

Советы жителям

Полицейские рекомендуют не вступать в разговор с неизвестными и не передавать коды из SMS. При сомнениях лучше самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру телефона.

Такая осторожность поможет избежать финансовых потерь и защитить личные данные.

