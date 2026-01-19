В Костанае фиксируется резкий рост интернет-мошенничества и сумм причинённого ущерба. Об этом сообщил начальник управления полиции города Булат Иманов.

По его данным, за 2025 год в Костанае зарегистрировано 981 факт интернет-мошенничества, тогда как в 2024 году — 760. Общая сумма ущерба за прошлый год составила 2 миллиарда 270 миллионов тенге, что более чем в два раза превышает показатель 2024 года, когда потери оценивались в 1 миллиард 134 миллиона тенге.

Тревожная статистика сохраняется и в начале текущего года. За первые 16 дней в городе уже зарегистрировано 22 факта интернет-мошенничества, а сумма ущерба достигла 19 миллионов тенге .

В полиции отмечают, что чаще всего жертвами мошенников становятся женщины — зафиксировано 567 случаев, тогда как в отношении мужчин совершено 414 преступлений.

По возрасту наибольшее количество фактов приходится на граждан от 18 до 44 лет — 548 случаев. В группе 45–59 лет зарегистрировано 268 преступлений, среди людей 60–74 лет — 144, а в возрасте от 75 до 90 лет — 21 факт.

Правоохранительные органы призывают горожан быть предельно осторожными, не передавать личные данные и реквизиты банковских карт, а также проверять информацию, поступающую по телефону, в мессенджерах и социальных сетях.

