Мошенники звонят казахстанцам от имени банков и предлагают высокий кэшбэк, чтобы выманить данные

Телефонные мошенники заманивают казахстанцев высокими кэшбеками при оформлении карты или онлайн-покупках, сообщает Fingramota.kz

«Зарабатывать на покупках с помощью кешбэка весьма выгодно, поэтому среди граждан пользуются повышенным спросом предложения банков и других организаций, предоставляющих эту опцию для своих клиентов. Финансовые мошенники придумали очередную ловушку для доверчивых потребителей с использованием этого популярного маркетингового инструмента», – говорится в сообщении informburo.kz

Телефонные мошенники представляются сотрудниками банка, в котором обслуживается человек. Затем предлагают воспользоваться кешбэк-сервисом – например, выпустить карту с высоким и гибким кешбэком от 8 до 30%, который действует на покупки во всех розничных сетях.

«Если клиент отвечает утвердительно, то псевдоменеджер просит после звукового сигнала оценить его работу от 1 до 10, затем переключает на операциониста, для пущей убедительности играет мелодия банка для ожидания на линии. Новый оператор уточняет все детали, спрашивает, когда будет удобно доставить карту или из какого отделения удобнее её забрать, перепроверяет данные клиента и, внимание, просит назвать код для подтверждения выпуска карты, который приходит клиенту посредством SMS«, – сообщили эксперты. Подписывайтесь на наш Telegram-канал с новостями.

Оператор просит отвечать на вопросы быстро, не оставляя времени на раздумья. Затем мошенник завершает разговор и также просит оценить его работу. После этого клиент обнаруживает, что с его карты пропали деньги.

«Мошенники могут запустить удочку с предложением высокого кешбэка вместо наживки на популярных сайтах и в соцсетях, рассылая сообщения по электронной почте и через SMS-сообщения от лица онлайн-магазинов, банков и иных организаций. В частности, они могут предложить пользователям получить кешбэк за покупки в сети, то есть моментальный возврат до 30% денежных средств за перевод с карты на карту. Если пользователь соглашается, нажав соответствующую кнопку, то он попадает на фишинговый сайт с формой для ввода личной информации: ФИО, реквизитов карты, в том числе трёхзначной цифры на обратной стороне карты. Мошенники, воспользовавшись этими данными, могут с помощью чужих карт совершать покупки в интернет-магазинах», – отмечается в сообщении.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует соблюдать некоторые правила безопасности:

не поддаваться соблазну и призыву низких цен, а также больших скидок, кешбэков;

не давать свои личные данные, реквизиты платёжной карты, особенно трёхзначный код с обратной стороны;

не отправлять незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность;

не заполнять платёжные формы, где нужно указать конфиденциальную информацию;

не публиковать свои личные и банковские данные в интернете;

не передавать банковские карты для проведения платежей в кафе или ресторанах;

не переходить по сомнительным ссылкам;

не принимать участие в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется предоставить персональную информацию;

при регистрации на подозрительном сайте смените пароли в мобильном банковском приложении, а также пароли к почтовому ящику и аккаунтам в соцсетях;

при онлайн-покупках следует убедиться, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину, а также завести отдельную карту, предназначенную только для покупок в интернете;

подключить сервис SMS-уведомлений или Push-уведомлений к своим платёжным картам, чтобы видеть все свои транзакции;

никогда не отключать функцию 3D-Secure на своей платёжной карте.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.