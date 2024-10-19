Мошенники действуют по уже известной схеме – утверждают, что у налогоплательщика имеется письмо с налоговой или заблокирован счет. Предлагают забронировать онлайн очередь на очный прием, чтобы решить проблему и избежать штрафов. Затем отправляют код с номера 1414 на телефон жертвы и просят продиктовать код для завершения процесса бронирования.

Комитет государственных доходов предупредил налогоплательщиков, чтобы они никому не передавали свои личные данные.

Также КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, проверять достоверность полученных сообщений.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.